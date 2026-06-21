Neubau der B14: Kosten für Ausbau der B 14 bei Backnang steigen

Der Neubau der B 14 im Rems-Murr-Kreis geht in die nächste Phase. Zwei weitere Bauabschnitte sind europaweit ausgeschrieben worden: der Bauabschnitt 1.2 mit dem Tunnel Waldrems sowie der Bauabschnitt 2.1 mit dem Tunnel Maubach. Vergeben werden sollen die Arbeiten voraussichtlich Ende 2026.

Damit ist nach Angaben der Projektverantwortlichen ein weiterer wichtiger Schritt beim Ingenieur- und Straßenbau der Tunnelkette erreicht. Bereits im Bau befinden sich die Bauabschnitte 2.3 Bahnbrücken, 2.6 Murrtalviadukt-Ost und 2.7 Murrtalviadukt bis zur Anschlussstelle Backnang/West. Diese Arbeiten schreiten demnach gut voran.

Kosten für B-14-Neubau steigen deutlich

Allerdings: Mit der Ausschreibung der beiden Tunnelabschnitte steigen zugleich die genehmigten Gesamtkosten des Projekts. Sie erhöhen sich von bisher 389 Millionen Euro auf rund 459 Millionen Euro. Hauptgrund sind nach den vorliegenden Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart gestiegene Baupreise. Hinzu kommen umfangreiche Anpassungen, die sich seit der Planfeststellung aus dem Jahr 2005 ergeben haben.

Die erforderliche Kostenfortschreibung wurde vom Bundesministerium für Verkehr bereits mit dem sogenannten Gesehenvermerk versehen und in den Bundeshaushalt eingestellt.

Tunnel Waldrems und Maubach werden aufwendiger gebaut

Im Vergleich zur ursprünglichen Planfeststellung werden die Tunnel nun mit einer geschlossenen Sohle und größeren Bauteilabmessungen gebaut. Zudem ist eine aufwendigere Baugrubensicherung erforderlich. Dabei sollen Bohrpfähle mit Ankern zum Einsatz kommen.

Ein weiterer Punkt: Die Tunnel werden nicht einzeln betrachtet, sondern als Tunnelkette. Dadurch gelten höhere Sicherheitsstandards. Erforderlich wird deshalb eine umfangreichere Tunnelbetriebstechnik, unter anderem mit Sperranlagen, Überwachungstechnik und übergeordneter Leittechnik. Diese Bestandteile sollen zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben werden.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Land sind über die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de abrufbar. Die VerkehrsInfo-BW-App ist kostenlos erhältlich.