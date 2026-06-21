Neubau der B14 Kosten für Ausbau der B 14 bei Backnang steigen
Beim B-14-Ausbau im Raum Backnang sind zwei weitere Tunnelabschnitte europaweit ausgeschrieben. Die Gesamtkosten steigen auf rund 459 Millionen Euro.
Beim B-14-Ausbau im Raum Backnang sind zwei weitere Tunnelabschnitte europaweit ausgeschrieben. Die Gesamtkosten steigen auf rund 459 Millionen Euro.
Der Neubau der B 14 im Rems-Murr-Kreis geht in die nächste Phase. Zwei weitere Bauabschnitte sind europaweit ausgeschrieben worden: der Bauabschnitt 1.2 mit dem Tunnel Waldrems sowie der Bauabschnitt 2.1 mit dem Tunnel Maubach. Vergeben werden sollen die Arbeiten voraussichtlich Ende 2026.