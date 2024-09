Die Degerlocher Privatschule bietet ihren Schülern mit dem am Dienstag eröffneten Neubau eine großzügig gestaltete Lernumgebung.

Christoph Kutzer 12.09.2024 - 16:13 Uhr

Der Chor der International School Stuttgart (ISS) singt „There’s a house we can build . . .“. Der Song „A Million Dreams“ aus dem Film-Musical „The Greatest Showman“ beschallt das Theater im Neubau der Schule, der am Dienstagabend mit einem „Grand Opening“ eingeweiht wird. Es seien keine Millionen Träume, die mit dem Projekt „ISS Future of Education“ verwirklicht wurden, sagt Schulleiter Timothy Kelley. Aber es seien doch etliche. Die Umsetzung sei nur möglich gewesen, weil sich so viele Menschen von ganzem Herzen eingebracht hätten.