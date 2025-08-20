Mit dem, was mit Max Fischer einst begann, hat das Unternehmen Loba heute wenig gemein. Und doch gibt es eines, was ohne ihn in Ditzingen so nicht möglich gewesen wäre.
Es ist ein Schlüsselmoment in der Unternehmensgeschichte: Die Firma Loba hat ein Zentrum für Forschung und Entwicklung in Ditzingen eröffnet. Das Ditzinger Traditionsunternehmen – nach eigenen Angaben weltweiter Innovationsführer im Bereich der Fußbodenveredelung – ist Teil der Loba Wakol Gruppe und gehört der internationalen Ardex Gruppe. Bekannt wurde sie aus einem anderen Grund.