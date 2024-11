Neubau in Sindelfingen favorisiert

Die Schülerzahlen an den Sonderpädagogischen Bildungszentren in Sindelfingen explodieren förmlich, ein Neubau soll her: dennoch vertagt das zuständige Gremium erst mal eine Entscheidung.

Holger Schmidt 07.11.2024 - 07:32 Uhr

Grundsätzlich hat am Dienstagnachmittag Einigkeit im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Landkreises Böblingen über die Erweiterung der Sonderpädagogischen Einrichtungen in Sindelfingen geherrscht. Dennoch wurde das Thema einstimmig vertagt, da eine Ortsbegehung noch nicht in die Vorberatungen des vorgeschalteten Jugendhilfe- und Bildungsausschusses eingeflossen war. „Wir wollen gemeinsam eine Lösung finden, aber nichts übers Knie brechen“, fasste Landrat Roland Bernhard die Stimmung im Gremium nach kurzer Beratung zusammen.