Die Arbeiten an dem 1,7 Millionen Euro teuren Bauwerk, das Scharnhausen mit Plieningen verbindet, stehen kurz vor dem Abschluss. Auf der Zielgerade verzögern sie sich jedoch.

Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig zwischen Plieningen und Scharnhausen pendeln, können sich bald auf eine Verbesserung freuen. Die Brücke über die Mittlere Filderstraße soll nun am Montag, 29. September, fertiggestellt werden. Eine Woche später als erwartet. Ursprünglich sollte die Baumaßnahme in der Scharnhauser Straße am 22. September abgeschlossen werden. Die abschließenden Asphaltarbeiten werden jedoch nach dem kalendarischen Herbstanfang erfolgen. Sie verzögern sich, weil die dafür beauftragte Firma zuvor noch auf anderen Baustellen im Einsatz ist. „Der Kostenrahmen bleibt davon unberührt“, sagt Korbinian Ruff, stellvertretender Sprecher des Regierungspräsidiums Stuttgart.

 

Zeitersparnis durch Halbfertigteile

Rund 1,7 Millionen Euro kostet die Erneuerung des Bauwerks, das in sechs Metern Höhe über die Mittere Filderlinie führt. Anlass der Maßnahme, die im vergangenen September begonnen hat, waren Schäden am Brückenkörper. Er wurde abgerissen und zur Verkürzung der Bauzeit durch Halbfertigteile ersetzt, die bestehenden Widerlager konnten teilweise verstärkt und weiterverwendet werden. Sie wurden neu abgedichtet. Die Sanierung der Stützwände war ebenfalls notwendig.

Bis zum Abschluss der Arbeiten ist eine Vollsperrung der Scharnhauser Straße im Bereich der Brücke erforderlich. Gleiches galt in verschiedenen Bauphasen für die darunter verlaufende Mittlere Filderstraße, die den Flughafen mit dem Stuttgarter Osten verbindet. Zeitweise wurde der Verkehr auch einspurig oder verengt unter dem Bauwerk durchgeführt. Seit Ende Juli ist die wichtige Verbindung zwischen dem Stuttgarter Osten und dem Flughafen uneingeschränkt befahrbar. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle Verkehrsteilnehmer sowie Anlieger um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit.