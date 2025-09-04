Die Arbeiten an dem 1,7 Millionen Euro teuren Bauwerk, das Scharnhausen mit Plieningen verbindet, stehen kurz vor dem Abschluss. Auf der Zielgerade verzögern sie sich jedoch.

Sebastian Steegmüller 04.09.2025 - 15:00 Uhr

Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig zwischen Plieningen und Scharnhausen pendeln, können sich bald auf eine Verbesserung freuen. Die Brücke über die Mittlere Filderstraße soll nun am Montag, 29. September, fertiggestellt werden. Eine Woche später als erwartet. Ursprünglich sollte die Baumaßnahme in der Scharnhauser Straße am 22. September abgeschlossen werden. Die abschließenden Asphaltarbeiten werden jedoch nach dem kalendarischen Herbstanfang erfolgen. Sie verzögern sich, weil die dafür beauftragte Firma zuvor noch auf anderen Baustellen im Einsatz ist. „Der Kostenrahmen bleibt davon unberührt“, sagt Korbinian Ruff, stellvertretender Sprecher des Regierungspräsidiums Stuttgart.