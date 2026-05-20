Ein Jahr lang hatten Verbände Zeit, gegen den Bebauungsplan des Neubaugebiets Häugern-Nord zu klagen. Am letzten Tag der Frist ist nun eine Klage eingegangen.
20.05.2026 - 11:32 Uhr
Ein Jahr lang hatten Verbände per Gesetz Zeit, um gegen den im letzten Jahr beschlossenen Bebauungsplan für das Neubaugebiet Häugern-Nord in Weil der Stadt zu klagen – und kurz vor Ablauf dieses einjährigen Frist ist das nun auch geschehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat der „Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität“, kurz VLAB, ein sogenanntes Normenkontrollverfahren am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingereicht.