Neubauprojekt in Winnenden Heizen mit Wärme aus der Kanalisation
Nach jahrelangem Stillstand hat das Siedlungswerk Stuttgart in Winnenden mit dem Bau eines Quartiers am Rande der Altstadt begonnen. Das Besondere daran steckt unter der Oberfläche.
Nach jahrelangem Stillstand hat das Siedlungswerk Stuttgart in Winnenden mit dem Bau eines Quartiers am Rande der Altstadt begonnen. Das Besondere daran steckt unter der Oberfläche.
Jahrelang lag das Gelände an der Ecke Mühltorstraße/Gerberstraße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) brach, ein Stück Stadt im Wartestand. Jetzt fräst sich schweres Gerät durch den Boden, Lastwagen kippen Erde ab, Rohre werden verlegt. Das „Altstadtquartier“ nimmt Form an – mit 65 Wohnungen, verteilt auf sechs Gebäude. Ein Bauprojekt, das lange stockte und nun sichtbar Fahrt aufnimmt.