In Gießen wurde die AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ gegründet. Von Mäßigung ist weiterhin kaum etwas zu spüren.

„Kann ich Sie um ein Selfie bitten?“ Eine Frage, die viele Gespräche an diesem Tag in den Gießener Messehallen unterbrochen hat. Da wirken die zumeist strammen Männer mit akkuratem Scheitel zum Teil ziemlich nervös, wenn es um ein Foto mit ihren Polit-Idolen geht. So versammelt, wie an diesem Samstag, sind ihre Vorbilder nur selten: Teile des AfD-Bundesvorstandes inklusive der Doppelspitze Alice Weidel und Tino Chrupalla sind anwesend, der innerhalb der Partei umstrittene Matthias Helferich, der sich in der Vergangenheit selbst als „das freundliche Gesicht des NS“ bezeichnet hatte, sowie der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek, der einen eigenen Stand hatte. Alles aus der AfD und ihrem Vorfeld, was Rang und Namen hat, ist nach Gießen gekommen, zur Gründung der neuen Parteijugend, der „Generation Deutschland“ (GD).

25 000 Menschen beteiligten sich an Gegendemos

Aufgrund des massiven Protests von diversen Bündnissen – laut Polizei beteiligten sich 25 000 Menschen an den Gegendemos – konnte die Veranstaltung am Samstag erst mit mehr als zwei Stunden Verspätung anfangen. Als Hohm gewählt wurde, befanden sich rund 900 Akkreditierte in der Halle.

Ganz so harmonisch, wie es viele Bilder von sich in den Armen liegenden AfD-Politikern suggerieren, lief die Veranstaltung nicht ab. Es wurde deutlich, dass den Partei-Größen daran gelegen war, das Programm kurz zu halten. Die Basis hatte allerdings einiges an Redebedarf und erteilte dem Wunsch nach einem Ende der Debatte mehrmals eine Absage. Dennoch endete der Gründungskonvent bereits am Samstagabend; ursprünglich waren zwei Tage angesetzt worden.

Mäßigung hört sich anders an

Die Wunde zur Auflösung der alten Parteijugend schien bei vielen noch nicht verheilt. Anfang des Jahres beschloss die AfD bei ihrem Parteitag, die „Junge Alternative“ aufzulösen. Dabei standen vor allem die Angst vor Repressionen sowie die begrenzten Handlungsmöglichkeiten der Mutterpartei im Vordergrund. Denn wer in der Vergangenheit Mitglied der JA war, musste nicht zwangsläufig Mitglied der AfD sein. Mit der GD soll sich das nun ändern.

Wer unter 35 Jahre ist und in der Partei ist, wird fortan gleichzeitig Mitglied der neuen Jugendorganisation. Mit weniger radikalen Tönen der Jugend sollte man deswegen allerdings nicht rechnen. „Nur millionenfache Remigration schützt unsere Frauen und Kinder“ oder die Losung der Hitlerjugend: „Jugend muss durch Jugend geführt werden“, war in Redebeiträgen zu hören – Mäßigung hört sich anders an.