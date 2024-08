In Teilen von Marbach hat es unlängst heftig nach Abgasen gestunken. Verursacht wurde der unangenehme Mief von einer neuen Anlage der EnBW, die sich gerade in der Testphase befindet.

Christian Kempf 05.08.2024 - 11:49 Uhr

Die Fenster ließ man Mitte Juli vor allem im Hörnle, aber auch in Marbach-Süd besser geschlossen. Denn der Gestank, der phasenweise in der Luft hing, war offenbar kaum zu ertragen. „Das war schon widerlich“, sagt Melanie Oertel, die in einem der betroffenen Quartiere wohnt. Sie beschreibt den Geruch als „beißend und eklig“. Zwei oder drei Tage sei das so gegangen – ehe sie und die Anwohner wieder vernünftig durchatmen konnten.