Neue Ausstellung im ZKM: Kunst für eine bessere Welt

Würde man Abhijit Patil nach seinem Beruf fragen, käme er vermutlich ins Straucheln. Er verdient sein Geld als Fotojournalist, ist aber auch Landwirt, denn er betreibt im Westghats-Gebirge in Indien Permakultur. Dabei versucht er, nicht nur an traditionelle Anbauweisen anzuknüpfen, sondern auch die Vielfalt des Saatguts zu retten. Denn Saatgut wird inzwischen weltweit von Konzernen kontrolliert, optimiert und patentiert. Deshalb hat Patil gemeinsam mit Einheimischen eine Art Samen-Bibliothek angelegt, ein Archiv, das nicht nur die Samen bewahrt, sondern auch an ihre Geschichte und kulturellen Zusammenhänge erinnern will.

Pflanzensamen im Kunstmuseum

Im Zentrum für Kunst und Medien, dem ZKM in Karlsruhe, kann man nun eine kleine Auswahl dieser Samen in Kunststoffboxen bewundern. Sie sind Teil der Ausstellung „Assembling Grounds. Praktiken der Koexistenz“, die sich viel vorgenommen hat: Denn es geht um künstlerische Ideen und Projekte, die konkret den Krisen unserer Zeit trotzen oder ihren Teil dazu beitragen wollen, dass unsere Erde langfristig bewohnbar bleibt. Statt Kunst um der Kunst willen geht es eher um gemeinsames Handeln.

Alistair Hudson, der Leiter des ZKM, macht also Ernst mit seiner Ankündigung, im ZKM in Karlsruhe nicht einfach nur Kunst zu zeigen, bei der ein Objekt im Zentrum steht, sondern die auch nützlich sein kann. Parag Tandel, ein Künstler aus Mumbai, hat zum Beispiel gemeinsam mit Frauen der Koli-Gemeinschaft Rezepte für die Zubereitung von Trockenfisch zusammengetragen, um das kulturelle Erbe der indischen Volksgruppe zu bewahren.

Auf der Katzenwedelwiese in der Nähe von Karlsruhe trifft sich dagegen regelmäßig eine engagierte Gruppe, die die heimischen Streuobstwiesen retten will. Es gibt auch eine Töpferwerkstatt, in der man bei der Gestaltung der Gefäße Pflanzen und Blätter nutzt. Im ZKM kann man diese Keramikschalen, die auf einem langen Tisch stehen, wegen ihrer schönen Formen und Dekors bewundern. Aber selbst im Zusammenspiel mit einem leider lausig schlechten Video, bei dem die wacklige Kamera uninspiriert umherstreift, vermittelt sich nicht annähernd, dass es dem Künstler und Ökologen Stéphane Verlet-Bottéro eigentlich um das ökonomische Potenzial der Permakultur geht und den Versuch, Kreisläufe zu schließen, indem man die Natur regeneriert und soziale Gerechtigkeit fördert.

Erfahren satt lesen – wie kann das gelingen?

Und so zeigt sich in der Ausstellung im ZKM an vielen Stellen ein Problem, für das die Museen bisher keine adäquate Lösung gefunden haben: Wie präsentiert man kollaborative Kunstprojekte und soziale Interventionen, bei denen es um gesellschaftliche Prozesse geht? Und wie lassen sich solche Kunstformen im Museum aufbereiten, dass das Publikum auch sinnlich oder intellektuell in einen Dialog gehen kann – statt nur lange Erklärtexte lesen zu müssen, um zu verstehen, worum es bei dem Projekt geht.

Abhijit Patil versucht in seinen Projekten, die Diversität von Samen zu erhalten. Foto: Abhijit Patil

Dass Kunstaktionen temporär sind oder auf kollektive Prozesse setzen, ist keineswegs neu. In der Regel werden sie von Werken flankiert, mit denen die Künstler dann doch ganz traditionell auf dem Kunstmarkt vertreten sind, um Geld zu verdienen. Christo hat seine spektakulären Verhüllungsaktionen sogar durch den Verkauf seiner Entwurfszeichnungen finanziert, die als Teil des Kunstwerks definiert wurden.

Von den Performances von Marina Abramovic wurden Videos gefertigt, die nun ebenfalls als eigenständiges Element ihres Werkes gelten. Wenn Patag Tandel sich dagegen mit einer Gruppe von Frauen mit der Mumifizierung des Speisefischs Bombay Duck befasst, um den vom Aussterben bedrohten Fisch zu konservieren, führt das Video nicht anregend in das Projekt. Ohnehin ist die Ausstellung im ZKM recht unpräzise konzipiert, denn es geht keineswegs bei allen Beiträgen um „Praktiken der Koexistenz“, sondern oft doch um künstlerische Arbeiten im herkömmlichen Sinne.

Die Ausstellung ist eine Art Fortsetzung der ZKM-Schau „Critical Zones“, die auch in Sri Lanka zu sehen war und dem Austausch diente. Künstlerinnen und Künstler sollten sich und verschiedene Gemeinschaften kennenlernen und Kunst als ein Werkzeug nutzen, um gegen Missstände anzugehen oder Wissen zu sammeln. So hat sich Ishita Chakraborty in den Amazonas-Regenwald in Brasilien aufgemacht und Stimmen von Menschen und Tieren aufgenommen. Sie sind angeblich in ihrer Klangskulptur zu hören, einer Art tönernen Vase. Doch im ZKM ist es viel zu laut, um sie zu hören – und so lässt sich auch nicht die Idee der Künstlerin nachvollziehen, die mit den Stimmen aus dem Regenwald auf die Klimaveränderung und koloniale Geschichte hinweisen will.

Ishita Chakrabortys Objekt solle Stimmen aus dem Dschungel einfangen. Foto: Ishita Chakraborty

Am Ende zeigt die Ausstellung im ZKM, dass es noch ein langer Weg sein wird, diese neuen Kunstkonzepte so auszustellen, dass es auch für das Museumspublikum eine ernsthafte Bereicherung ist. Immerhin versucht das ZKM es – und einzelne Arbeiten erschließen sich denn doch ganz ohne langatmige Lektüre von Erklärtexten: Nilanjan Bhattacharya und Mallika Das Sutar haben in ihrer Videoinstallation die Unterschiede zwischen dem Leben auf dem Land und in der Stadt in der indischen Region Bengalen gefilmt. Hier sammeln Frauen und Kinder Früchte vom Boden auf, dort reihen sich im Supermarkt stattdessen die abgepackten Produkte in Überfülle.

Erste Adresse für KI und Kunst

Angebot

Das ZKM in Karlsruhe befindet sich in einer ehemaligen Munitionsfabrik. In den großen Lichthöfen sind zahlreiche Ausstellungen zu sehen, die sich mit neuen Medien oder KI befassen. Außerdem stellt die Kunsthalle Karlsruhe hier die Höhepunkte ihre Kunstsammlung aus.

Ausstellung

Bis 31.05.2026, geöffnet Mittwoch bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag 11 bis 18 Uhr. adr