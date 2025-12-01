Die Galerie Jakob zeigt Arbeiten der Stuttgarter Künstlerin Michelle Mousavi in ihren Räumlichkeiten. Warum heißt das Motto „Wolken jagen“?

Unter dem Titel „Chasing Clouds“ – Wolken jagen“ öffnet die Galerie Jakob eine neue Ausstellung mit Werken der Stuttgarter Künstlerin Michelle Mousavi. „Der Titel erinnert an entspannte, schöne Tage“, so Kuratorin und Galeristin Dajana Eisele. Tage, an denen man sich einfach treiben lassen konnte, gemeinsam die Wolken beobachtend. Andererseits bedeutet das Motto für die Studentin an der Kunstakademie Stuttgart, „Dingen nachzujagen, die man nicht fassen kann, Dinge, die es vielleicht nicht gibt“. Und auch jenen, die es tatsächlich gibt, aber die keinerlei Erleichterung bringen.

 

Die Künstlerin beschäftigt sich intensiv in ihrem Werk mit der Rastlosigkeit unserer Zeit, Terminen und ständiger Erreichbarkeit. Sie fragt, was das mit uns als Mensch macht. Sie kommt zum Schluss, „dass wir mehr Räume der Ruhe und Entspannung benötigen, mehr Seelebaumelnlassen, wie diese beim Wolken jagen auf der Wiese“, so Eisele. Sie sucht in ihrer Arbeit diese Räume, schafft andere Realitäten, Sie bietet mit Ihrer Malerei Situationen an, ohne Lärm, die zur Reflexion einladen. Die Ausstellung wird am 6. Dezember um 19 Uhr in der Galerie Jakob, Tuchmachergasse 6, eröffnet. Die Schau ist bis 17. Januar 2026 zu sehen. Weitere Infos www.galeriejakob.de.

