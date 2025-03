Die Erneuerung der B14 in Backnang geht weiter. Autofahrer müssen sich von Freitag an auf wochenlange Verkehrsbehinderungen einstellen.

Autofahrer auf der B14 müssen sich ab Freitag, 21. März, auf wochenlange Verkehrsbehinderungen einstellen. Das Regierungspräsidium Stuttgart beginnt mit Bauarbeiten zur Erneuerung der Bundesstraße 14 zwischen Nellmersbach und Backnang/West. Es handelt sich um den sogenannten Bauabschnitt 2.3 „Bahnbrücken“. Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage geregelt. Teilweise wird die Bundesstraße gesperrt. Die Maßnahmen sollen bis Anfang Juni abgeschlossen sein.

Abtragungen und Umverlegungen starten

Ab Freitag, 21. März, beginnt das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) im Bereich Backnang-Mitte eine Fläche abzutragen. Sie dient als Montagefläche für eine der beiden Bahnbrücken. Zusätzlich sollen an dieser Stelle ab Montag, 7. April, Kabel der Deutschen Bahn umverlegt werden. Das RPS plant, diese Maßnahmen bis voraussichtlich Anfang Juni abzuschließen.

Lesen Sie auch

Vorübergehend gilt Tempo 30. Foto: Julian / Rettig

Für den Flächenabtrag wird das Tempo im Bereich der Baustellenzufahrt auf 30 Stundenkilometer reduziert. Die Baustellenzufahrt befindet sich auf Höhe der Brücke auf der Erbstetter Straße. Für die Kabelumlegung wird der Verkehr ab Montag, 7. April, entlang der Erbstetter Straße mit einer Ampel geregelt, teilt die Behörde mit. Außerdem muss dafür die Auf- und Abfahrtsrampe von Schwäbisch Hall auffahrend und in Richtung Stuttgart abfahrend ab Montag, 28. April, für ungefähr eine Woche gesperrt werden. Das RPS wird dafür eine Umleitung einrichten.

Die beiden Bahnbrücken werden seitlich hergestellt und nach Fertigstellung in die Endlage eingeschoben. Dafür ist es notwendig, die Flächen für die Herstellung entsprechend vorzubereiten. Da nicht beide Brücken gleichzeitig hergestellt werden können, werden die Flächen nach und nach vorbereitet. Durch den Bau der Brücken in Seitenlage und den späteren Einschub in die Endlage soll gewährleistet werden, dass Eingriffe in den Verkehr auf ein geringes Maß reduziert werden.

Verständnis für Verkehrsbehinderungen

Das RPS bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um ihr Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de abgerufen werden.