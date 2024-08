Die Straßen Londons sind erneut Schauplatz der Werke des anonymen und doch weltberühmten Street-Art-Künstlers Banksy. Innerhalb von vier Tagen präsentierte er sein viertes Kunstwerk. Genau um 14 Uhr war es auf dem Instagram Kanal von Banksy zu sehen.

Diesmal ziert die Silhouette eines heulenden Wolfes eine Satellitenschüssel auf einem verschlossenen Ladengeschäft im Süden der britischen Hauptstadt. Der Wolf reiht sich in eine Serie von Tierdarstellungen ein, die in den letzten Tagen in verschiedenen Teilen Londons aufgetaucht sind und von Banksy selbst auf Instagram bestätigt wurden.

Schwingende Affen und wilde Spekulationen

Die Tierserie begann am Montag mit der Darstellung einer Ziege im Südwesten Londons. Am Dienstag folgten zwei Elefanten in Chelsea, deren Rüssel sich fast berühren, als sie sich aus nebeneinanderliegenden Fenstern heraus anblicken. Am Mittwoch sorgte Banksy für Aufsehen, als er drei Affen an einer Eisenbahnbrücke im Osten Londons platzierte.

Banksys Affen an einer Brücke im Osten Londons. Foto: PA Wire/Lucy North

Die Affen, die scheinbar über der Brücke schwingen, riefen ebenso wie die bisherigen Tiersilhouetten zahlreiche Interpretationen hervor, insbesondere aufgrund ihrer Assoziation einiger User mit dem japanischen Sprichwort „Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen“.

Banksy veröffentlicht seine Werke unkommentiert

Mit dem vierten Werk, der heulende Wolf, setzen sich die Spekulationen fort. Unter den Posts auf Banksys Instagram-Seite sind die Diskussionen vielfältig. Eine der beliebtesten Theorien ist, dass der Wolf, ähnlich wie die vorherigen Tiere, eine tiefere gesellschaftskritische Botschaft vermittelt. Einige Nutzer spekulieren, dass die Serie mit einer Darstellung der „Vier Reiter der Apokalypse“ enden könnte, die Pest, Krieg, Teuerung und Tod symbolisieren.

Andere Kommentatoren sehen in der Tiermotiv-Serie eine Parallele zur aktuellen gesellschaftlichen Situation in Großbritannien oder gar eine Warnung vor einem bevorstehenden gesellschaftlichen Chaos. Auch der Nahostkonflikt taucht dabei immer wieder auf. Die Ziege, die am Abgrund steht, der Elefant im Raum, den viele Menschen einfach ignorieren, die Affen, und zuletzt der heulende Wolf könnten darauf hinweisen, dass die Gesellschaft die dringenden Probleme bewusst ausblendet. Banksy selbst hat alle Fotos unkommentiert auf seine Seite gestellt.

Satellitenschüssel mit Wolfsmotiv gestohlen

Ein besonders amüsanter Kommentar sagt „This Dude is Spiderman“, was so viel heißt wie „Dieser Typ ist Spiderman“, da alle Graffiti an schwer zugänglichen, erhöhten Stellen angebracht wurden. Diese Theorie mag zwar humorvoll gemeint sein, wirft aber auch die Frage auf, wie der Künstler es immer wieder schafft, seine Werke unbemerkt an solchen Orten zu platzieren. Der Wolf der gerade erst in London aufgetaucht ist soll nach Berichten der BBC bereits gestohlen worden sein. Maskierte Männer haben demnach das Wolfsmotiv auf einer Satellitenschüssel abmontiert und mitgenommen.

Die britischen Medien vermuten zudem, dass die Kunstserie Ende dieser Woche abgeschlossen wird. Doch mit jeder neuen Enthüllung wächst die Spannung und das Interesse an Banksys Werken weiter. Während die Spekulationen über die Bedeutung und das nächste Motiv zunehmen, bleibt eines sicher: Banksy hat die Aufmerksamkeit der Welt erneut auf seine einzigartige und provokative Kunst gelenkt. Ob nun ein weiteres Tier oder doch die apokalyptischen Reiter folgen – die Straßen Londons bleiben in diesen Tagen der größte und geheimnisvollste Zoo der Welt.