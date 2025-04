Ein Krankenhausaufenthalt ist selten ein Ort für Lächeln und Leichtigkeit. Zu groß sind oft Angst, Schmerz und Sorgen – gerade auf der Intensivstation. Doch im Ludwigsburger Krankenhaus sorgt ein besonderer Gast dafür, dass der Stress für einen Moment weicht.

Es liegt in der Natur eines Krankenhauses, dass sich viele Menschen darin unwohl fühlen. Da kann das Personal noch so herzlich, die Kunst, die im Flur hängt, noch so schön sein – als kranker, verletzter Mensch oder Angehöriger ist ein Aufenthalt häufig mit Ängsten, Stress, Trauer verbunden. Ganz besonders auf der Intensivstation.