Im Leutenbachtunnel auf der B14 wird die Betriebstechnik erneuert. Die Maßnahme dient der Sicherheit – und bringt Anfang November nächtliche Vollsperrungen mit sich.
30.10.2025 - 16:49 Uhr
Nach dem erfolgreichen Techniktausch im Kappelbergtunnel folgt nun der Leutenbachtunnel auf der B 14 (Rems-Murr-Kreis). Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis lässt im November die komplette Leit- und Steuerungstechnik modernisieren. Diese bildet das Herzstück der Tunnelüberwachung – von Verkehrssignalen bis zu Notfall- und Sicherheitseinrichtungen.