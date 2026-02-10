Für die Erweiterung von Google Maps schickt Google wieder Kamera-Autos auf die deutschen Straßen. Auch in der Region Stuttgart werden neue Aufnahmen gemacht.
10.02.2026 - 13:58 Uhr
Virtuell durch die Innenstadt von Stuttgart spazieren – das ist dank Google Street View problemlos möglich. Die Erweiterung von Google Maps bietet seit 2010 auch in Deutschland die Möglichkeit, (fast) jedes Fleckchen Zivilisation von zu Hause aus mit dem Smartphone oder Laptop zu erkunden. Möglich machen dies umfassende 360-Grad-Aufnahmen.