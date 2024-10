Nach dem Sommerfestival der Kulturen im Hochsommer und vor dem interkulturellen Theaterfestival im Spätherbst bietet das Forum der Kulturen ein neues Veranstaltungsformat an: Bei den „FliS-Bildungstagen“ soll es kommende Woche an mehreren Orten in Stuttgart um faires Lernen und die Bedürfnisse insbesondere der migrantischen Community in der Stadt gehen.

Das Forum der Kulturen lädt kommende Woche erstmals zu den „FliS-Bildungstagen“. Die Abkürzung „FliS“ bedeutet laut einer Mitteilung des Dachverbandes der Stuttgarter Migrantenvereine „Fair lernen in Stuttgart“. In der Mitteilung dazu heißt es: „Vom 21. bis 25. Oktober 2024 geht es dabei um faire Lernbedingungen und Wissensvermittlung sowie darum, Diskriminierung zu verlernen.“ Menschen mit Migrationsgeschichte stünden dabei im Mittelpunkt.

Das Forum der Kulturen hat in Zusammenarbeit mit mehreren migrantischen Vereinen und Stuttgarter Kultur- und Bildungsinstitutionen ein Bildungsangebot für Erwachsene und auch für Kinder zusammengestellt: Fünf Tage lang werden unter anderem Seminare und Workshops zu Themen wie Entwicklungspolitik, Flucht und Erwerbsmigration und außerschulische Bildung angeboten. Auch Theateraufführungen und IT-Werkstätten stehen auf dem Programm, das am Montag, 21. Oktober, um 10 Uhr mit einem „Smart und kritisch“ betitelten „Workshop zu Fake News“ in der Landeszentrale für politische Bildung beginnt, der sich insbesondere an Schüler von der 9. Klasse an sowie Lehrkräfte richtet. Enden wird das aus 33 Einzelveranstaltungen bestehende Programm mit einem „Vereinsabend: Austausch, Netzwerken und ein Theaterstück“ am Freitag, 25. Oktober, von 18.30 Uhr an im Haus der Katholischen Kirche. Interessierte seien zu diesem Abend eingeladen, an dem man „die migrantische Community in Stuttgart kennenlernen“ könne, wie das Forum der Kulturen mitteilt.

Diskussion über das Gefühl von Zugehörigkeit

Dazwischen bietet das veranstaltende Forum Zusammenkünfte wie einen „Wissensspiele-Nachmittag“ zu Diskriminierung und Ausgrenzung, einen Workshop zu Vorurteilen und Rassismus, eine Museumsführung durch die Königliche Kunstkammer im Landesmuseum Württemberg und einen Workshop zu Hip-Hop-Tanz an. Besonders wichtig ist dem Forum der Kulturen eine „Ich bin Stuttgarter*in“ betitelte Podiumsdiskussion am Mittwoch, 23. Oktober, von 18 Uhr an im Hotel Silber. An diesem Abend diskutieren Experten mit Wurzeln unter anderem in Kolumbien, der Demokratischen Republik Kongo und Italien über Fragen wie: „Welche Faktoren begünstigen oder verhindern ein Gefühl von Zugehörigkeit?“

Anmeldemöglichkeit und das komplette Programm der Veranstaltungsreihe gibt es auf der Website des Forums der Kulturen unter: www.forum-der-kulturen.de