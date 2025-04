Verwelkte Blumen, matschiger Salat oder Obstreste gehören in die braune bzw. grüne Tonne. Doch oft landen dort auch Plastik, Glas oder Dosen – sehr zum Ärger der Abfallwirtschaft.

Ab dem 1. Mai gelten deshalb bundesweit strengere Vorgaben: Der Anteil von Plastik im Biomüll darf künftig höchstens ein Prozent des Gesamtgewichts betragen. Ziel ist es, den Bioabfall besser zu kompostieren und Mikroplastik in der Umwelt zu vermeiden.

Verstöße bleiben ein Problem

Plastiktüten und -verpackungen sind im Biomüll zwar schon länger verboten. Trotzdem werfen viele Privatpersonen und Betriebe weiterhin solche Abfälle in die Biotonne. Mit den neuen Vorgaben steigt der Druck auf die Müllabfuhren, sauberen Bioabfall abzuliefern. Auch andere Störstoffe wie Glas, Keramik, Steine oder Metall dürfen künftig nur noch maximal drei Prozent des Gewichts ausmachen. Kontrollen erfolgen meist per Sichtprüfung, zunehmend aber auch mithilfe von Sensoren und künstlicher Intelligenz.

Branche begrüßt neue Regeln

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sieht in den neuen Grenzwerten einen wichtigen Fortschritt. „Ein wichtiger erster Schritt, um den Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt zu verringern“, so Vizepräsident Uwe Feige. Ein weiterer Punkt im neuen Regelwerk ist das sogenannte Rückweisungsrecht: Wenn angelieferter Biomüll stark verschmutzt ist, dürfen Betreiber von Verwertungsanlagen die Annahme verweigern. Das bedeutet für die Anlieferer hohe Zusatzkosten – sie müssen den Müll dann zurücknehmen und anderweitig entsorgen. „Das ist ein echter Qualitätssprung“, sagt Andreas Habel vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse). Denn schlechter Bioabfall kann nicht als Kompost oder Biogas genutzt werden, sondern muss verbrannt werden.

Was bedeutet das für Verbraucherinnen & Verbraucher?

Für Haushalte ändert sich zunächst wenig – die Regeln richten sich vor allem an Kommunen und Entsorger. Indirekt könnten Bürgerinnen und Bürger die Auswirkungen aber spüren, etwa wenn die Müllabfuhr bei Verstößen genauer hinschaut oder Fehlwürfe stärker sanktioniert. Anja Siegesmund vom Branchenverband BDE betont: Kommunen können mit Aufklärung, Gebührenmodellen oder Bußgeldern für eine bessere Mülltrennung sorgen. Sie kritisiert außerdem, dass immer noch zu viele organische Abfälle im Restmüll landen. Städte und Gemeinden sollten stärker analysieren und gezielt gegensteuern, damit mehr Biomüll korrekt in der braunen Tonne landet.