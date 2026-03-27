Neue Buslinie in Denkendorf Lange Äcker endlich an den ÖPNV angebunden
Die neue Buslinie 121 bringt ab 2027 das Wohngebiet Lange Äcker in Denkendorf endlich an den ÖPNV. Das bringt Vorteile für Pendler.
Die neue Buslinie 121 bringt ab 2027 das Wohngebiet Lange Äcker in Denkendorf endlich an den ÖPNV. Das bringt Vorteile für Pendler.
Seit Jahren wünscht sich die Gemeinde eine Anbindung des Wohngebiets Lange Äcker an den öffentlichen Nahverkehr. Mit der neuen Führung der Buslinie 121 wird dies nun Realität. Die Linie verläuft ab Januar 2027 nicht mehr von Neuhausen über Denkendorf, das Körschtal und Sirnau zum Bahnhof Oberesslingen, sondern verkehrt dann zwischen dem neuen S-Bahnhof in Neuhausen, fährt über Denkendorf nach Deizisau und dann weiter zum Bahnhof in Plochingen.