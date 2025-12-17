Neue Café-Bar in Stuttgart Bergamo-Macher eröffnen neue Café-Bar am Hans-im-Glück-Brunnen
Die Café-Bar Biarritz eröffnet am Wochenende zwischen Kaufhofgebäude und Hans-im-Glück-Brunnen. Ohne frische Meeresbrise, dafür mit Baustaub von nebenan.
Bergamo, Detroit und nun Biarritz in Stuttgart: Norman Schmidt und Abdullah „Abu“ Budik geben ihren Läden gerne Städtenamen. Der Neuzuwachs, der nach „einer der schönsten Städte an der französischen Atlantikküste“ benannt ist, wenn man Schmidt glauben darf, eröffnet an diesem Wochenende in der Steinstraße, einen Steinwurf vom innerstädtischen Dreh- und Partypunkt Hans-im-Glück-Brunnen entfernt.