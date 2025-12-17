 
Neue Café-Bar in Stuttgart Bergamo-Macher eröffnen neue Café-Bar am Hans-im-Glück-Brunnen

Neue Café-Bar in Stuttgart: Bergamo-Macher eröffnen neue Café-Bar am Hans-im-Glück-Brunnen
Die neue Café-Bar Biarritz eröffnet dieses Wochenende zwischen Kaufhof-Gebäude und Hans-im-Glück-Brunnen. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Café-Bar Biarritz eröffnet am Wochenende zwischen Kaufhofgebäude und Hans-im-Glück-Brunnen. Ohne frische Meeresbrise, dafür mit Baustaub von nebenan.

Stadtkind: Petra Xayaphoum (px)

Bergamo, Detroit und nun Biarritz in Stuttgart: Norman Schmidt und Abdullah „Abu“ Budik geben ihren Läden gerne Städtenamen. Der Neuzuwachs, der nach „einer der schönsten Städte an der französischen Atlantikküste“ benannt ist, wenn man Schmidt glauben darf, eröffnet an diesem Wochenende in der Steinstraße, einen Steinwurf vom innerstädtischen Dreh- und Partypunkt Hans-im-Glück-Brunnen entfernt.

 

Neustart in der alten Tequila Bar

Vor nicht allzu langer Zeit hatte in denselben Räumlichkeiten noch die Partybar Pfeiffers und vor ihr die Tequila Bar ihren Sitz gehabt. Nun herrscht dort, wo der Boden aus 50 Prozent Pfefferminzlikör vom Vorabend bestanden hat, ganz und gar französisches Bistro-Flair: Bistro-Stühle, goldgerahmte Spiegel, Schachbrettfliesenboden und Holzmobiliar im Stil der Belle Époque. Im Frühling soll der Außenbereich nach dem Vorbild französischer Eckcafés mit vielen Sitzgelegenheiten und Markisen belebt werden, die Fensterfronten können zu beiden Seiten hin komplett geöffnet werden (die Genehmigung der neuen Außenflächen seitens der Stadt steht aber noch aus).

Das Thema Frankreich zieht sich dabei nicht nur optisch in der frisch renovierten Café-Bar durch: „Es wird Frühstück geben mit Croissants, Pains au Chocolat, abends französischen Wein“, verspricht das Duo. Da Biarritz auch eine gewisse geografische Nähe zu Spanien aufweist, sind kulinarische Ausflüge ins Nachbarland vorprogrammiert: Käse, Salami, Antipasti und Wein hat man dort ja genauso drauf.

Eröffnung mit angezogener Handbremse

Das Tagesprogramm ist aber erst mal Zukunftsmusik des nächsten Jahres, den Dezember will man im Biarritz erst mal für eine Art Softopening an den Wochenenden abends nutzen – mehr oder weniger freiwillig. Denn der unliebsame Bauzaun des seit Jahren andauernden Bauprojekts Vier Giebel direkt gegenüber ist zwar diese Woche ein Stückchen zurückgerückt, sodass man sich nicht mehr ganz so sehr an der Südseite der Café-Bar vorbeidrängen muss (Kollege Bogen hat berichtet).

Doch am Bauobjekt selbst wird unter Verzug noch munter gewerkelt, heißt: Lärm, Baustellenfahrzeuge und Baustaub all day long. „Unter diesen Umständen ist aktuell kein Tagesbetrieb möglich“, sagt Schmidt mit sichtlich schwindendem Verständnis. Tagein, tagaus stehen Baulaster vor seinem Eingangsbereich, die nach ursprünglichem Zeitplan eigentlich nicht mehr da sein sollten.

Französische Weine, Käse und Laissez-Faire-Feeling: Das südfranzösische Lebensgefühl soll im Biarritz auch Stuttgart erreichen. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Seit Herbst warten die beiden Biarritz-Betreiber auf das Ende der Bauarbeiten, um eröffnen zu können, ihre eigenen Renovierungsarbeiten sind längst abgeschlossen. „Wir wären schon im September bereit gewesen“, sagt Budik. Ihren Mietvertrag haben sie im Mai unterschrieben unter der Prämisse im Herbst starten zu können, wenn sich das Bauprojekt gegenüber in der Endphase befindet. Nun ist es Ende Dezember, die Miete läuft und die Bohrmaschine auch immer noch. Deswegen will man in diesem Jahr wenigstens die weihnachtlichen Wochenenden noch mitnehmen, macht freitags und samstags ab 18 Uhr auf, wenn nebenan nicht mehr gehämmert wird. Immerhin befände sich das Bauprojekt in der Endphase, wie es seitens der verantwortlichen LBBW Immobilien heißt; ein Ende der Baubeschallung und Co. ist also in Sicht.

Bis dahin wird die Bar nur abends bespielt, mit DJs die Hip-Hop, Elektronisches, Jazziges und mehr auflegen und einer schmaleren Karte. Sobald sich die Situation nebenan auf ein betriebsverträgliches Minimum gelegt hat, wird der Tagesbetrieb in Angriff genommen, mit Kaffee, Kuchen, Sandwiches und anderen Kleinigkeiten. Vielleicht sogar mit einem Tagesparty-Format, das schon im Bergamo unter dem Titel „Wake up Club“ gut angenommen wird.

Biarritz, Steinstr. 15, Stuttgart-Mitte, Softopening ab 19.12.: Fr+Sa ab 18 Uhr

Weitere Artikel zu Stuttgart Biarritz Hans-im-Glück-Brunnen Neueröffnung Café Detroit
 
 