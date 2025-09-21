Mit der Südtirolerin Evelyn Palla soll künftig erstmals eine Frau an der Spitze des krisengeschüttelten Staatskonzerns stehen.
21.09.2025 - 14:48 Uhr
Am 24. September feiert Evelyn Palla ihren 52. Geburtstag. Punktgenau kommt ein ganz besonderes Geschenk von der Bundesregierung: Die Südtirolerin soll neue Vorstandschefin der Deutschen Bahn AG werden. An diesem Montag will der federführende Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die längst überfällige Eigentümerstrategie für den krisengeschüttelten Staatskonzern vorstellen – und voraussichtlich auch die neue DB-Spitze.