Das panasiatische Stuttgarter Restaurant Citizen Long an der Stiftskirche eröffnet eine neue Cocktailbar.

Petra Xayaphoum 12.12.2024 - 16:30 Uhr

Nicht viele Restaurants schaffen es, das Abendgeschäft nach dem Essengehen mitzunehmen und sich auch als Bar zu etablieren. Die Stuttgarter Innenstadt war schon Zeugin einiger gescheiterten Versuche. Das Stuttgarter Publikum will mit dem Mischkonzept „Restaurant/Bar“, das sich in anderen Metropolen längst etabliert hat, aber einfach nicht warm werden. Ngon Dinh wagt dennoch einen neuen Versuch und eröffnet in seinem Restaurant unterhalb der Stiftskirche eine Cocktailbar: Der hintere Bereich des Citizen Long ist nun die Same Spot Bar. Der Name spielt augenzwinkernd mit der Tatsache, dass nun an selber Stelle ein neues Konzept ins Leben gerufen wurde.