Beim Online-Dating auf zeigt sich ein klarer Wandel. Junge Singles setzen verstärkt auf bewussten Lebensstil und definieren neue No-Gos. Wir haben euch gefragt.

Der Lebensstil junger Singles beim Online-Dating hat sich innerhalb eines Jahres deutlich verändert, das sollen aktuelle Daten der Dating-App Tinder belegen. Während 2024 noch Party-Attribute wie Ballermann-Reisen, Drinks, Festivals und ausgelassene Feierstimmung viele Profile bestimmten, rückte 2025 ein gesundheitsbewusster Lebensstil stärker in den Fokus, so Tinder.

Besonders deutlich werde dieser Wandel bei den sogenannten „Dating-Icks“ – also Eigenschaften oder Interessen, die potenzielle Matches abschrecken. Neben Bars und Alkoholkonsum zählt demnach auch Rauchen zu den häufig genannten No-Gos in Tinder-Profilen im Jahr 2025. Damit grenzt sich vor allem die Generation Z von älteren Dating-Gewohnheiten ab: Während frühere Generationen das Kennenlernen oft mit Treffen in Bars und bei Drinks verbanden, bevorzugen jüngere Singles zunehmend Aktivitäten, die mit Gesundheit und bewusster Lebensführung assoziiert werden.

Die größten Dating-Icks auf Tinder

Die größten Dating-Icks im Jahr 2025 laut internen Tinder-Daten von September 2024 bis September 2025 sind:

Trinken

Fußball

Motorräder

Angeln

Rauchen

Bars

Marvel

Stadtkind-Community gegen Bierzelt und Unhöflichkeit

Wir haben euch in einer Instagram-Umfrage nach euren größten Dating-Icks gefragt. Unter anderem nanntet ihr Bierzeltgänger, „Only Good Vibes“, Rauchen und Personen, die die Bedienung im Restaurant oder Café schlecht behandeln. Außerdem stimmten 65 Personen dafür ab, dass ihnen ein gesunder Lebensstil bei der Partnerin oder dem Partner wichtig ist. Nur 14 Personen gaben an, dass ihnen das nicht wichtig ist.