Beim Online-Dating auf zeigt sich ein klarer Wandel. Junge Singles setzen verstärkt auf bewussten Lebensstil und definieren neue No-Gos. Wir haben euch gefragt.
27.01.2026 - 08:00 Uhr
Der Lebensstil junger Singles beim Online-Dating hat sich innerhalb eines Jahres deutlich verändert, das sollen aktuelle Daten der Dating-App Tinder belegen. Während 2024 noch Party-Attribute wie Ballermann-Reisen, Drinks, Festivals und ausgelassene Feierstimmung viele Profile bestimmten, rückte 2025 ein gesundheitsbewusster Lebensstil stärker in den Fokus, so Tinder.