Flix erweitert zum Winterfahrplan sein Zugangebot: Mehr Direktverbindungen, häufigere Abfahrten und neue Strecken sollen das Reisen im Fernverkehr erleichtern.

red/dpa 30.09.2025 - 08:02 Uhr

Neue Direktverbindungen und zusätzliche Züge auf wichtigen Strecken: Zum Fahrplanwechsel im Dezember baut auch das Verkehrsunternehmen Flix sein Angebot im Fernverkehr auf der Schiene aus. Insbesondere auf der Strecke zwischen Berlin und Baden-Württemberg soll es dann mehr Verbindungen geben als bisher, teilte das Unternehmen mit. So seien zwischen der Hauptstadt und Frankfurt täglich jeweils eine weitere Abfahrt pro Richtung geplant, hieß es. Bisher sind es je Richtung bis zu vier Verbindungen am Tag. Auch zwischen Berlin und Stuttgart soll es mehr Fahrten geben.