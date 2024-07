Man muss nicht alles selbst besitzen: Eine Gruppe von Schöckinger Bürgern hat im Ort eine Ausleihstelle für Alltagsgegenstände geschaffen. Gründe dafür gab es gleich mehrere.

Franziska Kleiner 13.07.2024 - 07:51 Uhr

Am Anfang war der Wettbewerb. Die Schöckinger waren angetreten, den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ für sich zu entscheiden. Am Ende wurden sie Zweiter: Anlass für ein wenig Enttäuschung bei den einen, Freude über die gute Platzierung bei den anderen – für alle aber die Basis, weiterzumachen, an den Ideen dranzubleiben, die irgendwie in der Luft lagen, noch nicht ganz ausgegoren, doch einer Realisierung nah. So fanden sich aus der großen Gruppe der Schöckinger sieben Menschen zusammen, die das Dinge-Depot geschaffen haben. Am kommenden Montag ist Eröffnung. Regulärer Öffnungstag wird danach der Donnerstag sein, parallel zur Bücherei.