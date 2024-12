Erinnerungen an eine politisch aufgeladene Zeit in Stuttgart

Aus Protest gegen Wohnungsnot kam es 1971 zur ersten Hausbesetzung in Stuttgart. Axel Deubner, 79, schilderte unserer Redaktion, was damals geschah. Nun hat sich noch eine Zeitzeugin gemeldet: Sie lebte als Flüchtlingskind in der Villa, die Stadtgeschichte schrieb.

Uwe Bogen 31.12.2024 - 10:00 Uhr

Die prachtvolle Jugendstilvilla, die sich an der Etzelstraße am Bopser befand, ist längst abgerissen – sie hat in einer politisch aufgeladenen Zeit die Stadt gespalten. Das Kapitel der Stadtgeschichte über die erste Hausbesetzung von Stuttgart beinhaltet mehr, als man bisher angenommen hat. Eine Mail aus Leeds in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire offenbart dies. Absenderin ist eine Professorin, die als Flüchtlingskind 1971 mit ihren Eltern genau in dieser besetzten Villa lebte.