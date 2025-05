Neue Erlebniswelt: Vaihingen/Enz ist Favorit auf neuen Freizeitpark

Für Christoph Schlude war es zum Haareraufen. Er und seine Mitstreiterin Ariane Fingerle hatte sich verschiedene Attraktionen für Jung und Alt überlegt, ein möglichst umweltschonendes Verkehrskonzept entwickelt, die nötigen Geldmittel an der Angel und sogar ein passendes Grundstück an der Hand. Doch am Ende senkte der Markgröninger Gemeinderat im Dezember den Daumen und vereitelte damit die Pläne für einen Mittelalterpark auf der Gemarkung. Doch Schlude kündigte damals an, sich um eine Alternative bemühen zu wollen. Tatsächlich hat er nun sogar zwei Eisen im Feuer.