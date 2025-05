Stuttgart-Feuerbach Unbekannte stehlen Pedelec – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte stehlen am Mittwochabend in Feuerbach ein Pedelec der Marke Specialized. Eine Fahndung nach dem auffällig lackierten Fahrrad bleibt erfolglos, Zeugenaussagen zufolge wurde es auch in Weilimdorf gesichtet. die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.