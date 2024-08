Jetzt malen sie wieder. An fünf Orten in Stuttgart lassen Künstlerinnen und Künstler auf Einladung des Pfffestivals derzeit in großer Höhe Fassadenkunst entstehen.

Andrea Kachelrieß 19.08.2024 - 17:07 Uhr

Bei allem, was mit Baustelle und Bauwerk zu tun hat, mahlen die Mühlen in Stuttgart normalerweise extrem langsam. Verblüfft mögen sich Passanten deshalb die Augen reiben, wenn sie derzeit an fünf großen Fassaden in der Stadt farbenfrohe Kunst in kürzester Zeit wie Wunderblumen aufpoppen sehen. Malen geht eindeutig schneller als mahlen. Zu verdanken ist das dem „Pfffestival“, das bereits in der dritten Auflage Stuttgart bunter macht.