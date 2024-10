L’Osteria zieht in historisches Fachwerkhaus ein

Neue Filiale in Degerloch

L’Osteria kommt nach Degerloch – und belebt ein historisches Gasthaus wieder, das jahrelang leer stand. Damit geht ein Wunsch des Bezirksbeirats in Erfüllung. Die Kette befindet sich auf Expansionskurs und betreibt in Stuttgart dann drei Filialen.

Kathrin Haasis 09.10.2024 - 07:00 Uhr

Große Sorgen machten sich die Mitglieder des Degerlocher Bezirksbeirats vor zwei Jahren, nun dürften diese verflogen sein: Im Gasthaus Ritter tut sich etwas. „Coming soon“, steht auf Plakaten, die an einem Bauzaun festgezurrt wurden, „ein Leben ohne Pizza ist möglich, aber sinnlos.“ Denn die aus München stammende Kette L’Osteria zieht in das Fachwerkhaus ein. Das Unternehmen plant mit einer Eröffnung des Restaurants aktuell noch Ende dieses Jahres. Mehr als zwei Jahre lang war das Lokal nach dem Auszug der Hendlburg leer gestanden. Im Sommer 2022 kamen Gerüchte auf, dass es zu Wohnungen umgebaut werden sollte. Der Bezirksbeirat hatte damals an die Stadtverwaltung appelliert, einer möglichen Umwidmung nicht zuzustimmen. Die gastronomische Nutzung des Gebäudes sollte aus historischen Gründen erhalten bleiben, lautete das Argument.