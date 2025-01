Ein spannendes Projekt: Ein Arzt will die Leonberger Klinik fit für die Zukunft machen.

Thomas K. Slotwinski 18.01.2025 - 07:02 Uhr

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht von der Krise im deutschen Medizinsystem die Rede ist. In den meisten Kliniken wachsen die Defizite, Personal fehlt, das vorhandene ist überlastet. Bei den praktizierenden Ärzten sieht es oft nicht besser aus: Jenseits einer akuten Notlage einen Termin zu bekommen, erinnert bisweilen an ein Lotteriespiel.