Die EU und Deutschland haben sich auf den Bau neuer Gaskraftwerke geeinigt. In der Ausgestaltung sieht Baden-Württembergs Energieministerin ein Risiko für die Wasserstoffversorgung.

Annika Grah 19.01.2026 - 14:20 Uhr

Baden-Württembergs Grüne hadern mit der vergangenen Woche vorgestellten Kraftwerksstrategie. Energieministerin Thekla Walker (Grüne) warnt vor negativen Konsequenzen für die Versorgung mit Wasserstoff im Land. Dass die Kraftwerke bis mindestens 2040, überwiegend aber bis 2045, mit Erdgas laufen werden, sei eine schlechte Nachricht. „Die Konsequenzen für die Versorgung Baden-Württembergs mit Wasserstoff könnten gravierend sein, wenn die Kraftwerke als wichtige Ankerkunden des Kernnetzes bis 2045 ausfallen“, sagte Walker. „Die endgültige Einigung muss unbedingt sicherstellen, dass ein großer Teil der vorgesehenen Kraftwerksleistung in den Lastzentren im Süden Deutschlands realisiert wird.“