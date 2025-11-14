Gut ein Jahr war das Restaurant bei der Korntaler Stadthalle verwaist. Nun füllt es die Gastronomin Thi Huyen Tran Hong mit Leben. Ihr Konzept bezeichnet sie als einzigartig.
14.11.2025 - 05:03 Uhr
Die Gastronomin Thi Huyen Tran Hong hat monatelang geschuftet. Sie hat Tapeten abgekratzt, die Tische lackiert, die Stühle und Sitzbänke neu bezogen. Statt blumig-braun dominieren nun die Farben Tannengrün und Grau. „Der Stil soll zur Stadthalle passen, weder zu modern sein noch altbacken“, sagt Thi Huyen Tran Hong. Sie hat ganz eigene Vorstellungen davon, wie ihre neue Wirkungsstätte sein soll. „Ich möchte einen herzlichen Empfang. Die Gäste sollen sich fühlen, als kämen sie zu uns ins Wohnzimmer.“