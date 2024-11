Roter Rauch und Lärm am Kraftwerk

Rund 300 Millionen Euro hat die EnBW in eine Gasturbine am Kraftwerk Stuttgart-Münster investiert. Die neue Technik soll die Energiewende vorantreiben. Die ersten Tests laufen jedoch nicht ohne Nebengeräusche ab.

Alexander Müller 07.11.2024 - 13:29 Uhr

Roter Rauch steigt über dem Müllheizkraftwerk in Stuttgart-Münster auf, dazu sind laute Geräusche zu hören – was wie ein Horrorszenario wirkt, muss die Anwohner im Stuttgarter Neckartal aber nicht beunruhigen. „Es handelt sich lediglich um den Probetrieb unseres neuen Gaskraftwerks“, erklärt ein Sprecher der EnBW AG. In den kommenden Tagen und Wochen wird der neue Abhitzekessel geprüft.