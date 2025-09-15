Stuttgart wird bunter! Seit 2022 werden im Rahmen des „Pfffestival“ Fassaden bemalt. Zu Fuß und mit der Stadtbahn lassen sich die fünf neuesten Graffitis bei einem Ausflug bewundern.
15.09.2025 - 17:26 Uhr
Die Stadt ist wieder etwas bunter geworden. Zum vierten Mal wurden im Rahmen des „Pfffestival – Urbane Kunst in Stuttgart“ Stuttgarter Häuserfassaden bemalt. Lokale und international renommierte Künstler gestalteten vom 30. Juli bis Ende August großflächige Arbeiten in mehreren Stadtteilen. Ziel des Festivals war es auch dieses Jahr, die Stadt Stuttgart langfristig bunter und lebenswerter zu machen.