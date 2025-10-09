Die schwarz-rote Koalition hat sich auf eine umfassende Reform geeinigt: Das Bürgergeld wird abgeschafft und durch eine neue Grundsicherung für Arbeitssuchende ersetzt. Ändert sich dadurch auch die Höhe?
09.10.2025 - 09:53 Uhr
Trotz des neuen Namens bleibt die Höhe der Leistungen – Stand jetzt – unverändert. Das Kabinett hat beschlossen, dass die Regelsätze 2026 auf dem Niveau von 2024 bleiben. Alleinstehende erhalten weiterhin 563 Euro pro Monat, Paare jeweils 506 Euro, Jugendliche 471 Euro, Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 390 Euro und Kleinkinder bis 5 Jahre 357 Euro.