Wer Termine künftig versäumt oder Pflichten nicht erfüllt, muss mit drastischen Leistungskürzungen bis hin zur kompletten Streichung rechnen.
10.10.2025 - 08:45 Uhr
Mit der Reform des Bürgergelds stellt die Bundesregierung das gesamte System der staatlichen Unterstützung neu auf. Künftig ist von der „neuen Grundsicherung“ die Rede. Sie bringt nicht nur neue Pflichten für Arbeitssuchende mit sich, sondern auch deutlich härtere Strafen bei Pflichtverletzungen. Wer Termine nicht wahrnimmt, Auflagen nicht erfüllt oder eine Arbeit ablehnt, muss künftig mit empfindlichen Kürzungen oder sogar dem vollständigen Wegfall seiner Leistungen rechnen.