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Neue Hausärzte in Herrenberg Seltene Botschaft: „Wir nehmen neue Patienten auf“

Neue Hausärzte in Herrenberg: Seltene Botschaft: „Wir nehmen neue Patienten auf“
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Seit Mai besteht im ehemaligen Krankenhauses Herrenberg (jetzt: IGZ) eine allgemeinmedizinische Praxis. Geführt wird die neue Hausarzt-Praxis von Susann Wolf und Kilian Gunkel - zwei Ärzten mit Erfahrung. Foto: Stefanie Schlecht

Das Krankenhaus in Herrenberg ist Geschichte. Dafür gibt es dort jetzt unter anderem eine neue Allgemeinmedizinische Praxis. Wer einen Hausarzt sucht, kommt hier zum Zuge.

Böblingen: Martin Dudenhöffer (dud)

Seit 30. November 2025 keine Ärztliche Bereitschaftspraxis und seit 8. Mai keine Klinik mehr. Mit der Schließung von Notaufnahme, Intensivstation, OP-Bereich und Geburtshilfe im über Jahrzehnte bewährten Krankenhaus hat der Medizinstandort Herrenberg innerhalb von nur sechs Monaten stark gelitten. Viele Herrenberger waren seither besorgt, wie es um die Gesundheitsversorgung bestellt ist - gerade im Falle eines Notfalls.

 

Nun sorgen zwei Ärzte für einen Lichtblick: Susann Wolf und Kilian Gunkel. Die beiden Allgemeinmediziner haben am 8. Mai im neuen Interdisziplinären Gesundheitszentrum (IGZ) ihre Praxis eröffnet - und sie sind nicht allein. Neben ihrer Praxis betreibt der Kinikverbund im ehemaligen Krankenhaus auch ambulante Praxen für Gynäkologie, Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, Radiologie, und Innere Medizin.

Hausarztpraxis bietet breites medizinisches Portfolio

Angesiedelt ist die Praxis im Erdgeschoss des IGZ. Susann Wolf und Kilian Gunkel bieten das ganze hausärztliche Portfolio: Akute Behandlungen, Gesundheitschecks, Ultraschalluntersuchungen, Impfungen, EKG, Lungenfunktionstests und Laboruntersuchungen. Im Gegensatz zu den allermeisten ihrer Fachkollegen können Wolf und Gunkel sagen: „Wir nehmen gerne neue Patienten auf.“

Hier im ehemaligen Krankenhaus Herrenberg sind fünf ambulant arbeitende Fachbereiche abgedeckt. Foto: Stefanie Schlecht

Susann Wolf ist seit über zwei Jahrzehnten als Ärztin tätig. In den vergangenen Jahren hat sie eine Beobachtung gemacht, die für sie als niedergelassene Hausärztin von Bedeutung ist: „Wir sehen, dass es für viele Menschen schwierig geworden ist, in einer Praxis unterzukommen. Gerade jüngere Patienten haben oft keine feste Anbindung. Einerseits weil sie vielleicht erst zugezogen sind. Andererseits weil Gesundheitsprävention noch keine große Rolle spielt.“ Hier wollen die neuen Hausärzte ansetzen: „Eine moderne Medizin soll neben Älteren auch Jüngere ansprechen, die hier bei uns Gesundheitschecks und Prävention geboten bekommen“, sagt Gunkel.

Für viele Eltern ebenfalls eine frohe Botschaft: „Wir behandeln gerne auch Jugendliche ab 14 Jahren, wenn alle U-Untersuchungen abgeschlossen sind. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass manche Jugendliche nicht mehr so gerne zu ihrem bekannten Kinderarzt gehen, sondern lieber zu einem Hausarzt möchten“, merkt Susann Wolf an.

Enge Verzahnung mit anderen Disziplinen spricht für IGZ

Dass der gebürtiger Horber und die gebürtige Leipzigerin ihre Kassensitze in Herrenberg und speziell ins ehemalige Klinikum verlegt haben, hat seine Gründe: „Die Stelle hat mich gleich gereizt“, sagt Kilian Gunkel. „Ich war von 2020 bis 2022 im Krankenhaus Sindelfingen tätig und kenne den Klinikverbund. Für die Einstieg in die Hausarztpraxis hat gesprochen, dass man als niedergelassener Arzt selbst diagnostizieren und Patienten länger begleiten kann. Und dass wir hier im IGZ mit unterschiedlichen Disziplinen Tür an Tür zusammenarbeiten können, war ein weiterer Vorteil.“

Auch für Susann Wolf war die räumliche Nähe und schnelle Verfügbarkeit zum Beispiel der radiologischen Abteilung ein starkes Argument dafür, sich genau hier niederzulassen: „Patienten müssen deutlich kürzer warten, wenn ich sie hier, praktisch auf dem kurzen Dienstweg, nebenan zum Röntgen oder CT oder bei einem Verdacht den Patienten zum Kardiologen schicken kann“, sagt Wolf, die als Hausärztin in Praxen in Reutlingen und Tübingen praktiziert hatte.

Mit der neuen Arztpraxis im IGZ reduziere sich die Zahl der freien Kassensitze im Raum Herrenberg von acht auf sechs, wie die beiden betonen. Dennoch sind weiterhin zahlreiche Sitze frei, die hausärztliche Versorgung bleibt insgesamt eine große Baustelle.

Weiteres Personal in der Praxis ist gewünscht

Derzeit arbeiten die Fachärztin für Chirurgie, Notfall- und Allgemeinmedizin und der Facharzt für Allgemeinmedizin als Tandem. Perspektivisch soll aber mindestens ein weiterer Arzt hinzukommen - als Entlastung für die beiden Mediziner und um den Praxisablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten. „Wir haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das ist für uns als Duo lange und kräftezehrend, weil wir sowohl geplante Termine als auch Akutsprechstunden anbieten“, erläutert Wolf.

Auch im Bereich der Medizinischen Fachangestellten (MFA) befinde man sich noch auf der Suche. „Aktuell laufen Bewerbungsgespräche. Ideal wären vier bis fünf MFA“, sagt Gunkel und blickt voraus: „Wenn sich bis zum Beginn der Infektzeit im Herbst alles eingependelt hat, freuen wir uns.“

Praxis für Allgemeinmedizin im IGZ

Online Ab dem 29. Juni können Patientinnen und Patienten über die Website des Klinikverbund Südwest Termine auch online buchen.

Kontakt Kontaktiert werden kann die Praxis im MVZ Herrenberg, Marienstraße 25, unter Telefon 07032 / 1631870 oder 07032 / 1631871 oder per Mail an mvz.allgemeinmedizin.hbg@klinikverbund-suedwest.de

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