Neue Hausärzte in Herrenberg Seltene Botschaft: „Wir nehmen neue Patienten auf“
24.06.2026 - 12:08 Uhr
Seit 30. November 2025 keine Ärztliche Bereitschaftspraxis und seit 8. Mai keine Klinik mehr. Mit der Schließung von Notaufnahme, Intensivstation, OP-Bereich und Geburtshilfe im über Jahrzehnte bewährten Krankenhaus hat der Medizinstandort Herrenberg innerhalb von nur sechs Monaten stark gelitten. Viele Herrenberger waren seither besorgt, wie es um die Gesundheitsversorgung bestellt ist - gerade im Falle eines Notfalls.