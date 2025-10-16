Neue Hausordnung Der Bundestag ist kein Bierzelt
Das Parlament verschärft seine Hausordnung. Wer gute Argumente hat, muss Andersdenkende nicht beleidigen, meint unser Autor Armin Käfer.
Das Parlament verschärft seine Hausordnung. Wer gute Argumente hat, muss Andersdenkende nicht beleidigen, meint unser Autor Armin Käfer.
Kurz nach der Wahl hatte sich die AfD ein „maßvolleres, seriöseres und niveauvolleres Auftreten“ auferlegt. Ihre Abgeordneten tun sich damit offenkundig schwer. Sie haben bisher mit Abstand die meisten Ordnungsrufe im Deutschen Bundestag kassiert: 15 von insgesamt 18. Das hat nichts mit Diskriminierung, schon eher mit einem Mangel an Benimm zu tun.
Sie haben die Nase voll von korrupten Politikern und leeren Versprechungen. Junge Demonstranten der „Gen Z“ machen in Afrika, Asien und Südamerika Druck auf ihre Regierungen.