Theresa Orlob hat in Renningen ihre Hebammenpraxis eröffnet. Außer Geburtsvorbereitung und Rückbildung soll es ein breites Angebot für Frauen in allen Lebenslagen geben.
10.01.2026 - 09:19 Uhr
Die Räume in der Jahnstraße 39 in Renningen erinnern kein Stück mehr an die Apotheke, die hier bis vor einigen Jahren beheimatet war. Keine dunklen Regale an den Wänden, kein Tresen. Stattdessen ein großzügiger, offener Raum, weiße Wände und helle Einrichtung. Die Hebamme Theresa Orlob hat hier ihre Zelte aufgeschlagen.