Die Bärin Gaia, die in Italien einen Jogger tötete, lebt seitdem in einem Gehege. Noch vor Weihnachten sollte sie eigentlich in den Bärenpark im Schwarzwald umziehen. Was ist aus den Plänen geworden?

dpa 19.10.2024 - 08:35 Uhr

„Problembärin“ Gaia, die 2023 in Italien einen 26 Jahre alten Jogger getötet hat, sollte eigentlich in diesem Jahr in ein Hochsicherheitsgehege im Schwarzwald umziehen. Doch die Ankunft des Tieres im Alternativen Wolf- und Bärenpark im Schwarzwald ist auf das Frühjahr 2025 verschoben worden. Das liege unter anderem an wetterbedingten Verzögerungen beim Bau des Geheges, sagte ein Sprecher.