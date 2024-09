Karlsruhe und Straßburg statt Kaiserslautern und Saarbrücken. Baden-Württemberg erhält den Zuschlag für die Streckenführung der neuen Zugverbindung von Berlin nach Paris. Die Landesregierung freut es.

red/dpa/lsw 24.09.2024 - 15:10 Uhr

Bei der neuen ICE-Direktverbindung von Berlin in die französische Hauptstadt Paris hat Baden-Württemberg das Saarland ausgestochen. Auf der Strecke werde es einen Halt in Karlsruhe gegeben, teilte die Bahn mit. Im Vorfeld hatten Politiker der jeweiligen Landesregierungen für eine Streckenführung durch ihre Bundesländer geworben. Neben der nun gewählten Verbindung mit Stopps in Karlsruhe und Straßburg stand auch eine Streckenführung über Kaiserslautern und Saarbrücken im Raum.