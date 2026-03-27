Auf den Besucherwegen in der Wilhelma entdeckt ein Hohenheimer Student eine neue Ameisenart. Warum Forscher warnen.
27.03.2026 - 14:51 Uhr
Man muss schon ein geübtes Auge haben, um zwischen Elefanten, Löwen, Nashörnern und Affen auch kleinste Exoten zu erkennen: In der Wilhelma haben Max Härtel und seine Mutter eine neue Tierart entdeckt, die im Gegensatz zu den anderen Tieren völlig frei und von den Besuchern unbemerkt über die Wege des zoologischen Gartens gekrabbelt sind. „Schau mal, das ist doch keine normale Ameise“ – mit diesem Satz hat die Mutter Christine Härtel ihren Sohn auf zwei Arbeiterinnen aufmerksam gemacht.