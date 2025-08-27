Die neue iPhone-Generation wird mit Spannung erwartet. Wann sie vorgestellt wird und was an den Modellen anders ist.
29.08.2025 - 08:31 Uhr
„Unfassbar. Und fast da.“ Mit diesem kryptischen Spruch hat Apple seine neue iPhone-Generation angekündigt, die voraussichtlich in zwei Wochen vorgestellt wird. Das US-Techunternehmen setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September um 19 Uhr deutscher Zeit an. Es wird sich, wie in den letzten Jahren üblich, um eine live gestreamte Online-Veranstaltung handeln.