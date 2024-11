Dass Christoph Herre neuer Bürgermeister von Walheim wird – was ihn mit seinen 24 Jahren zum jüngsten im Land macht – war nach der Wahl Ende September mit dem überraschend deutlichen Sieg mit 85,6 Prozent klar. Und inzwischen ist auch geklärt, dass dem Dienstantritt Herres zum Jahreswechsel das noch laufende Studium nicht im Wege steht. Denn zu diesem Zeitpunkt kann er sein Studium vorzeitig erfolgreich abschließen.

„Direkt nach meiner Wahl zum Bürgermeister habe ich mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg Verhandlungen aufgenommen und hierbei alle Beteiligten auf die Dringlichkeit des Amtsantrittes hingewiesen“, teilt Christoph Herre am Freitag mit. In der Mitteilung macht er öffentlich, dass er das Amt des Bürgermeisters in Walheim daher zum 1. Januar 2025 antreten werde.

Dass das reibungslos funktionieren kann, liegt auch daran, dass der gebürtige Bönnigheimer seine am 16. September abgegebene Bachelorarbeit nun am Mittwoch, 20. November, erfolgreich verteidigte – und damit den letzten großen Schritt auf dem Weg zum Studienabschluss machte. Für die Zeit vom 1. Januar bis zum offiziellen Studienende am 28. Februar 2025 wird Christoph Herre an der Hochschule beziehungsweise im Beamtenverhältnis beim Land Baden-Württemberg über eine sogenannte Fortdaueranordnung beurlaubt, teilt er weiter mit. „Daher kann ich das Amt bereits im Januar vollumfänglich antreten.“

Wahl hatte vorzeitig stattgefunden

Die Wahl in der 3200-Einwohner-Gemeinde hatte stattgefunden, weil Tatjana Scheerle vorzeitig aus dem Amt ausgeschieden war. Zwischen Scheerle und dem Gemeinderat war es zu Zerwürfnissen gekommen. Die Rathauschefin war vor ihrem Weggang etwa zwei Monate krankgeschrieben und arbeitet nun beim Landratsamt.