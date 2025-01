Wo bunte Griffe in luftige Höhe locken

Neue Kletterhalle „Grip“ in Göppingen

In der neuen Kletterhalle „Grip“ der Göppinger Alpenvereinssektion gewinnen kleine und große Kletterer schnell an Höhe. Doch wie fühlt sich das an? Ein Selbstversuch.

Peter Buyer 04.01.2025 - 07:00 Uhr

Es sind 250 Kilometer bis zum Hochtannbergpass. Oder nur 190 bis Baad am Ende des Kleinwalsertals. Dann ist der Fußmarsch aber deutlich länger bis dahin, wo es auf der Strecke gen Widdersteingipfel spannend wird. Hoch hinaus kommt man jetzt in Göppingen auch schneller. Wer nach oben klettern will, braucht vom Reusch statt der 250 Kilometer mit dem Auto nur noch drei mit dem Rad bis zum Grip-Zentrum, der neuen Kletterhalle der Göppinger Sektion Hohenstaufen des Deutschen Alpenvereins (DAV) zwischen Hohenstaufen- und John-F.-Kennedy-Straße.