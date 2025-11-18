Die 37-jährige Sophia Mohr beginnt am 1. Januar ihre Tätigkeit als neue Geschäftsführerin des Vereins Stadtmarketing. Sie lebt seit 2020 in Fellbach.

Die beiden Vorgänger blieben lediglich ein Jahr oder etwas länger als Cheforganisatoren im Amt. Umso mehr hofft man in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) nun auf ein wenig solidere Kontinuität in der Geschäftsführung des Stadtmarketings. Denn endlich ist die Vakanz vorbei. Zunächst einmal steht jedoch die Freude beim eingetragenen Verein im Vordergrund, der nun die Einstellung von Sophia Mohr als neue Geschäftsführerin bekannt gegeben hat. Sie wird vom 1. Januar kommenden Jahres an die operative Leitung des Vereins übernehmen.

Sophia Mohr ist 1988 in Saarbrücken geboren und lebt seit 2020 mit ihrer Familie in Fellbach, wodurch sie die Stadt und ihre Bürger bereits bestens kennt. Sie absolvierte einen Master in Kultur- und Musikmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in München.

Bisher Kulturmanagerin im Landkreis Rhön-Grabfeld

Ihre umfassende Berufserfahrung erstreckt sich über Kultureinrichtungen, Kommunalverwaltung und Beratungsagenturen. Seit Januar 2018 arbeitet sie als Kulturmanagerin beim Landratsamt Rhön-Grabfeld. Mohr hat in ihren bisherigen Tätigkeiten kreative Konzepte entwickelt, gemeinschaftsfördernde Maßnahmen initiiert sowie Zielgruppen passgenau angesprochen.

„Städte und Gemeinden sind für mich Identifikationsorte, die gemeinschaftlich, identitätsstiftend und multifunktional weiterentwickelt werden“, erklärt Sophia Mohr. Sie freue sich darauf, gemeinsam mit dem engagierten Team des Vereins Stadtmarketing Fellbach an neuen Konzepten zu arbeiten „und die Innenstadt und die Betriebe sichtbarer zu machen“.

Vorstand lobt die „kreative Führungspersönlichkeit“

„Mit Sophia Mohr gewinnen wir eine erfahrene und kreative Führungspersönlichkeit, die unseren Verein gut repräsentieren und weiterentwickeln wird“, sagt Friedrich Benz, Vorstandsvorsitzender des Stadtmarketing Fellbach.

Die neue Geschäftsführerin wird sich im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 19. November in den Räumlichkeiten der Volksbank am Württemberg am Berliner Platz den Mitgliedern persönlich vorstellen.