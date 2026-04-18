Die künftige baden-württembergische Landesregierung hat sich in dieser Woche auf ein Sondierungspapier geeinigt. Ludwigsburgs Oberbürgermeister sieht einen gravierenden Schwachpunkt.
18.04.2026 - 12:45 Uhr
Mehr als 40 Punkte umfasst das Sondierungspapier, auf dessen Grundlage die Grünen und die CDU künftig Baden-Württemberg regieren wollen. Wenn es nach Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht geht, fehlt dennoch ein zentraler Aspekt: Knecht sieht die Wichtigkeit der Kommunen nicht angemessen berücksichtigt.