Daniela Urban und Nadine Klant haben gemeinsam die künstlerische Leitung im Studio Theater übernommen. Die beiden Frauen wollen Christof Küsters Linie fortsetzen, aber auch das Haus für die freie Szene öffnen.

Thomas Morawitzky 15.09.2024 - 15:49 Uhr

Sie sind die Neuen, am Studio Theater: Gemeinsam haben Nadine Klante und Daniela Urban in der Hohenheimer Straße 44 die künstlerische Leitung übernommen. Christof Küster hat dort große Fußstapfen hinterlassen, in die sie mit Begeisterung und Selbstvertrauen treten. Wie Küster möchten Daniela Urban und Nadine Klante im Studio Theater Klassiker und neue Stoffe auf die Bühne bringen, wie er möchten sie zeitgenössische Themen aufgreifen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten spontan auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren.