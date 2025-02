Sie sind elf bis 14 Jahre alt und waren kaum oder noch nie in der Schule. Diese jungen Zuwanderer sollen nun besser gefördert werden: in einer Lernwerkstatt im Stuttgarter Bezirk Weilimdorf. Das dort ansässige Unternehmen Vector Informatik macht’s möglich.

Mathias Bury 03.02.2025 - 17:57 Uhr

Stadt und Land gehen bei der schulischen Integration von Geflüchteten neue Wege. Mit finanzieller Unterstützung der Firma Vector Informatik konnte am Montag in Weilimdorf eine neuartige Lernwerkstatt der dortigen Gemeinschaftsschule eröffnet werden. In dem Pilotprojekt im Industriegebiet des Stadtbezirks werden geflüchtete und andere neu zugewanderte Jugendliche, die in ihren Herkunftsländern bisher gar nicht oder kaum die Schule besucht haben, alphabetisiert und an das hiesige Schulsystem herangeführt.